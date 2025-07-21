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21 июля, 07:30

Безопасность

Спасатели провели учения в московской высотке

Спасатели провели учения в московской высотке

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Спасательные службы провели тренировку в одном из высотных зданий Москвы. На учениях отработали действия всех подразделений при нештатной ситуации. Особое внимание уделили системе пожаротушения и путям эвакуации.

В столице насчитывается почти 2 тысячи зданий высотой более 22 этажей. Они считаются объектами повышенной этажности. Во время учений спасатели совершенствуют алгоритмы взаимодействия, чтобы обеспечить быструю эвакуацию людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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