Спасатели провели учения в московской высотке

Спасательные службы провели тренировку в одном из высотных зданий Москвы. На учениях отработали действия всех подразделений при нештатной ситуации. Особое внимание уделили системе пожаротушения и путям эвакуации.

В столице насчитывается почти 2 тысячи зданий высотой более 22 этажей. Они считаются объектами повышенной этажности. Во время учений спасатели совершенствуют алгоритмы взаимодействия, чтобы обеспечить быструю эвакуацию людей.

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