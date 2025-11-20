ЦБ РФ выявил почти 6 тысяч нелегальных финансовых компаний с начала года

В Москве фиксируется рост числа финансовых пирамид, все больше горожан теряют сбережения из-за мошенников, активно работающих в интернете. С начала года Банк России выявил почти 6 тысяч компаний, ведущих нелегальную деятельность, более половины из которых имеют признаки финансовых пирамид.

Особенно тревожной тенденцией стал рост на 63% числа псевдоброкеров – организаций, собирающих деньги граждан без реальной инвестиционной деятельности. Эксперты предупреждают о появлении псевдоспасателей, которые предлагают вернуть утраченные средства, но на деле обманывают пострадавших повторно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.