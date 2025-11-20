Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 23:00

Безопасность

ЦБ РФ выявил почти 6 тысяч нелегальных финансовых компаний с начала года

ЦБ РФ выявил почти 6 тысяч нелегальных финансовых компаний с начала года

"Московский патруль": сотрудники ГАИ провели рейд в Москве

Набиуллина заявила об успехах в борьбе с финансовыми мошенниками

В МВД предупредили о рисках с дипфейками

Эксперты предупредили россиян об опасности заряжать гаджеты в общественных местах

"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд на станции "Пражская"

Новости Москвы: около 2,5 тыс нарушений ПДД выявили во время рейда по велокурьерам

"Деньги 24": эксперт перечислил признаки мошеннических сделок с жильем

"Специальный репортаж": Охрана

"Деньги 24": операторы связи в РФ заблокировали 3,5 млрд мошеннических вызовов в 2025 году

В Москве фиксируется рост числа финансовых пирамид, все больше горожан теряют сбережения из-за мошенников, активно работающих в интернете. С начала года Банк России выявил почти 6 тысяч компаний, ведущих нелегальную деятельность, более половины из которых имеют признаки финансовых пирамид.

Особенно тревожной тенденцией стал рост на 63% числа псевдоброкеров – организаций, собирающих деньги граждан без реальной инвестиционной деятельности. Эксперты предупреждают о появлении псевдоспасателей, которые предлагают вернуть утраченные средства, но на деле обманывают пострадавших повторно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоВладимир ДементьевЕкатерина Ефимцева

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика