20 ноября, 23:00Безопасность
ЦБ РФ выявил почти 6 тысяч нелегальных финансовых компаний с начала года
В Москве фиксируется рост числа финансовых пирамид, все больше горожан теряют сбережения из-за мошенников, активно работающих в интернете. С начала года Банк России выявил почти 6 тысяч компаний, ведущих нелегальную деятельность, более половины из которых имеют признаки финансовых пирамид.
Особенно тревожной тенденцией стал рост на 63% числа псевдоброкеров – организаций, собирающих деньги граждан без реальной инвестиционной деятельности. Эксперты предупреждают о появлении псевдоспасателей, которые предлагают вернуть утраченные средства, но на деле обманывают пострадавших повторно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.