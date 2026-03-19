Спасатели активно патрулируют акватории столичного региона. На водоемах еще сохраняется лед, но ходить по нему опасно.

Утром 18 марта едва не произошла трагедия. На поисково-спасательную станцию "Кировская" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал о провалившемся под лед человеке на Москве-реке.

Прибыв на место происшествия в районе улицы Исаковского, спасатели обнаружили в 20 метрах от берега в ледяной полынье женщину с собакой. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке "Хивус-6" и доставили на станцию.

