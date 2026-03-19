19 марта, 07:15Безопасность
Спасатели активно патрулируют акватории столичного региона
Спасатели активно патрулируют акватории столичного региона. На водоемах еще сохраняется лед, но ходить по нему опасно.
Утром 18 марта едва не произошла трагедия. На поисково-спасательную станцию "Кировская" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал о провалившемся под лед человеке на Москве-реке.
Прибыв на место происшествия в районе улицы Исаковского, спасатели обнаружили в 20 метрах от берега в ледяной полынье женщину с собакой. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке "Хивус-6" и доставили на станцию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.