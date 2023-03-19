До 50 украинских военных уничтожили на Купянском направлении – МО РФ

Как сообщили в Минобороны, на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении уничтожено более 80 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

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