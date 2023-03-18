Российские экипажи танков Т-80 уничтожили ДРГ противника в зоне СВО – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве добавили, что ДРГ противника, продвигавшаяся в сторону российских позиций, была вооружена стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатометами.

"Боевые машины отработали по противнику и скрылись за рельефом местности. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи убыли в район ожидания", – говорится в сообщении Минобороны.

Еще на одном направлении СВО экипажи танков Т-80 нанесли мощный удар по переднему краю обороны украинских войск для поддержки мотострелков. В военном ведомстве добавили, что в первую очередь наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику ВСУ.

Ранее обозреватель чешской газеты заявил, что Вооруженные силы РФ выставили на поле боя дрон-камикадзе "Ланцет". По словам колумниста, российский беспилотный летательный аппарат наносит удар точно в цель.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что мобилизованные граждане прибыли в свои первые отпуска из зоны спецоперации на Украине. В МО пояснили, что каждому мобилизованному положен 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учета времени проезда.

Армия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!