Водителей Подмосковья предупредили о вымогателях под видом попутчиков
Мошенники в Подмосковье придумали новую схему обмана водителей. Аферисты останавливают автомобили и просят подвезти, рассказывая, что их избили попутчики и оставили на дороге.
Если водитель соглашается, то, оказавшись в машине, злоумышленник внезапно начинает кричать о похищении. Тут же появляются его знакомые, которые начинают вымогать деньги, угрожают вызвать полицию и снимают все происходящее на камеру.
