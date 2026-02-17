Водителей Подмосковья предупредили о вымогателях под видом попутчиков

Мошенники в Подмосковье придумали новую схему обмана водителей. Аферисты останавливают автомобили и просят подвезти, рассказывая, что их избили попутчики и оставили на дороге.

Если водитель соглашается, то, оказавшись в машине, злоумышленник внезапно начинает кричать о похищении. Тут же появляются его знакомые, которые начинают вымогать деньги, угрожают вызвать полицию и снимают все происходящее на камеру.

