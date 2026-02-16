16 февраля, 07:15Безопасность
Специалисты предупредили россиян об угрозе кибератак с помощью данных из соцсетей
Специалисты предупредили россиян о новой опасности для пользователей соцсетей. Данные о месте работы, должности, проектах и коллегах могут использовать мошенники для кибератак.
Письмо якобы от руководителя с просьбой срочно перевести деньги выглядит убедительнее, если аферист знает имена коллег жертвы. В зоне риска также оказываются друзья и родственники пользователя.
