Специалисты предупредили россиян об угрозе кибератак с помощью данных из соцсетей

Специалисты предупредили россиян о новой опасности для пользователей соцсетей. Данные о месте работы, должности, проектах и коллегах могут использовать мошенники для кибератак.

Письмо якобы от руководителя с просьбой срочно перевести деньги выглядит убедительнее, если аферист знает имена коллег жертвы. В зоне риска также оказываются друзья и родственники пользователя.

