Стиральная машина может ударить током при отсутствии заземления

При неисправности стиральной машины или отсутствии заземления металлический барабан может ударить током. В группе риска также находятся другие электроприборы, используемые во влажных помещениях.

Ванная комната относится к зонам повышенной опасности. Нельзя прикасаться влажными руками к приборам, включенным в сеть. Розетки должны находиться вне зоны контакта с водой. Использовать телефоны и другие гаджеты в ванной также не рекомендуется.

