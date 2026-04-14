Мошенники начали рассылать письма от лица ФНС о взломе личного кабинета налогоплательщика

Мошенники продолжают находить новые способы обмана москвичей. До 30 апреля продолжается налоговый период, и аферисты хотят этим воспользоваться. От лица ФНС они рассылают письма о взломе личного кабинета налогоплательщика, пугают входом с нового устройства и доступом к фискальным документам.

Вместе с тем раздел "Мое здоровье" на портале "Госуслуги" все чаще используют в мошеннических схемах. Аферисты копируют интерфейс и создают фишинговые страницы для кражи паролей и персональных данных. Человек записывается к врачу на поддельном сайте, а мошенники получают доступ к его данным и начинают массированный обзвон.

