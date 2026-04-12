Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с тарифами на услуги ЖКХ

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с тарифами на услуги ЖКХ. Злоумышленники представляются сотрудниками МФЦ и сообщают о якобы резком росте цен на коммунальные услуги до 30%.

Затем они предлагают оформить льготный перерасчет и просят назвать код из СМС. После этого мошенники меняют роль и выдают себя за специалистов Роскомнадзора или Банка России, заявляют о взломе аккаунта и убеждают перевести деньги на безопасный счет или передать наличные курьеру.

