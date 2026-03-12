Форма поиска по сайту

12 марта, 12:00

Безопасность

Число краж и угонов машин сократилось в 30 раз в Москве за 13 лет

В 30 раз сократилось число краж и угонов машин в Москве за последние 13 лет, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Снижение стало возможным благодаря работе комплексов фотовидеофиксации, которые круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах и оперативно передают данные по угнанным авто в полицию.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в 2025 году зафиксировали около 400 краж и автоугонов. В 2012 году таких случаев было около 13 тысяч.

Всего в Москве установлено более 3,5 тысячи камер. С помощью искусственного интеллекта они распознают 67 видов нарушений, в том числе помогают находить угнанные автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

