Мошенники притворяются "гуру счастья" для обмана москвичей

Мошенники притворяются опытными психологами и предлагают москвичам свою помощь. Аферисты звонят гражданам под видом "гуру счастья" и предлагают дорогостоящие консультации, курсы или так называемые инициации. Оплатить услуги они просят вперед, но после получения денег лже-специалисты исчезают.

В других случаях злоумышленники проводят беседы, от которых нет никакого эффекта. В общественной организации "Мошеловка" рекомендовали горожанам перед обращением за помощью проверять у психолога наличие диплома о профильном образовании и сертификатов о повышении квалификации. Также рекомендуется читать отзывы на независимых площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.