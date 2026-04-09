Мошенники стали пугать пенсионеров отменой выплат

Новая схема, которую придумали мошенники, направлена на пенсионеров. Теперь они пугают их отменой выплат пенсии. Аферисты звонят под видом отдела кадров с бывшей работы, рассказывают о сбое в системе и настойчиво предлагают записаться на прием в якобы Пенсионный фонд, чтобы исправить ошибку.

На деле мошенники хотят заполучить как можно больше личных данных, чтобы использовать их в дальнейшем в своих преступных целях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.