08 апреля, 06:15Безопасность
В МВД предупредили о мошеннических ссылках со всплывающим окном
В МВД России предупредили о мошеннических ссылках со всплывающим окном. Мошенники стараются замаскировать направляемое пользователям вредоносное программное обеспечение.
Один из актуальных способов – это использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с участием человека, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.
