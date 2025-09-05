В России выявили схему продажи старых iPhone под видом новых. Мошенники с помощью специальных программ убирают все следы использования устройства и поднимают показатель состояния аккумулятора до 100% без замены батареи.

В итоге покупатель получает смартфон с изношенной батареей, но в настройках отображается максимальная емкость. Распознать обман можно в сервисном центре или после активации устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.