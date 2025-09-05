Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 07:30

Безопасность

В России выявили схему продажи старых iPhone под видом новых

В России выявили схему продажи старых iPhone под видом новых

Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях в городе

В России вступила в силу обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров

"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность на столичных линейках

Новые правила снятия наличных начали действовать с 1 сентября

Банки РФ ввели период охлаждения перед выдачей кредитов

Новости дня: более 50 школ открылись после реконструкции в Москве 1 сентября

В Москве прошел рейд "СИМ. Велосипедист"

Рейд по проверке водителей СИМ и велосипедов пройдет в Москве 30 и 31 августа

Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать систему автомобиля

В России выявили схему продажи старых iPhone под видом новых. Мошенники с помощью специальных программ убирают все следы использования устройства и поднимают показатель состояния аккумулятора до 100% без замены батареи.

В итоге покупатель получает смартфон с изношенной батареей, но в настройках отображается максимальная емкость. Распознать обман можно в сервисном центре или после активации устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика