04 февраля, 08:15

Безопасность

Мошенники начали предлагать москвичам списывать долги через МФЦ

Мошенники начали предлагать москвичам списывать долги через МФЦ

Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о возврате денег за отопление

"Московский патруль": Госавтоинспекция провела рейд на столичных дорогах

"Новости дня": мошенники начали рассылать москвичам СМС о "возврате денег за отопление"

Мошенники начали генерировать фейковые чеки

Мошенники начали убеждать россиян установить приложение якобы для работы

Мошеннические операции участились с начала года

Собянин: пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году

Мошенники стали обманывать пользователей сервисов онлайн-тренировок

Департамент ЖКХ Москвы предупредил о мошенниках под видом официального бота

В Москве появилась новая схема мошенничества. Аферисты рассылают сообщения, в которых предлагают списать долги в рамках государственной программы через центры "Мои документы".

В таких письмах содержится фишинговая ссылка. Перейдя по ней, жертве предлагают пройти тест, чтобы "оценить шансы на списание долгов". Для получения результатов необходимо ввести код авторизации из СМС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

