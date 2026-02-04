Мошенники начали предлагать москвичам списывать долги через МФЦ

В Москве появилась новая схема мошенничества. Аферисты рассылают сообщения, в которых предлагают списать долги в рамках государственной программы через центры "Мои документы".

В таких письмах содержится фишинговая ссылка. Перейдя по ней, жертве предлагают пройти тест, чтобы "оценить шансы на списание долгов". Для получения результатов необходимо ввести код авторизации из СМС.

