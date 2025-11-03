График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

03 ноября, 22:15

Безопасность

Два новых подразделения пожарных заступили на дежурство в Москве

Два новых подразделения пожарных заступили на дежурство в Москве. Для обучения сотрудников создали специальную башню со скалодромом и огневую полосу препятствий. На вызовы в лесопарки, особенно в ТиНАО, пожарные теперь могут выезжать даже на квадроциклах и снегоходах.

Количество пожаров в городе постоянно снижается благодаря масштабной программе по развитию системы безопасности в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьгородвидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова

