Россиян предупредили о мошенниках в период переписи населения

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о мошенниках, которые могут приходить под видом волонтеров всероссийской переписи населения.

В МВД отметили, что настоящих переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения.

Россиянам напомнили, что перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября. На отдельных территориях она продлится до 20 декабря.

