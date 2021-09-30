Во Владивостоке задержали неонациста, готовившего теракт

09:51
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт с целью давления на власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", – отметили в ведомстве.
По данным силовиков, молодой человек собирался совершить теракт с целью оказать давление на органы власти в принимаемых ими решениях в сфере миграционной политики.
Ранее, 27 сентября, в Уфе задержали пятерых членов неонацистской группировки, которые готовили теракт против сотрудников правоохранительных органов. Задержанными оказались местные жители 2001–2003 годов рождения.
В их жилье и тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по изготовлению взрывчатки, холодное оружие, а также националистическая литература и атрибутика.
В Уфе задержали пятерых неонацистов, готовивших теракт
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