Во Владивостоке задержали неонациста, готовившего теракт

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт с целью давления на власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", – отметили в ведомстве.

По данным силовиков, молодой человек собирался совершить теракт с целью оказать давление на органы власти в принимаемых ими решениях в сфере миграционной политики.

Ранее, 27 сентября, в Уфе задержали пятерых членов неонацистской группировки, которые готовили теракт против сотрудников правоохранительных органов. Задержанными оказались местные жители 2001–2003 годов рождения.

В их жилье и тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по изготовлению взрывчатки, холодное оружие, а также националистическая литература и атрибутика.

