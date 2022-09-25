Правила ОСАГО изменятся с 1 октября. Систему "автогражданки" решили избавить от лишней бюрократии. Больше не потребуется информировать страховую о ДТП, а также собирать после аварии личные данные очевидцев.

Еще из важного – информацию о смене номера после ОСАГО страховые смогут получать самостоятельно, через электронные базы данных. Подробнее о других изменениях – в эфире телеканала Москва 24.

