Мультибрендовые спортивные магазины Move появятся на месте Helly Hansen

Мультибрендовые спортивные магазины Move появятся на месте ушедшего из России бренда Helly Hansen. Первыми работу в Москве начнут магазины в ТЦ "Европолис Ростокино" и "Золотой Вавилон".

Дата открытия остается неизвестной. Еще 10 магазинов планируют ввести в работу до марта 2023 года.

Какие бренды будут представлены в новом магазине? Откуда будут поставки и что с ценами? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.