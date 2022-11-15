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Мультибрендовые спортивные магазины Move появятся на месте Helly Hansen

Мультибрендовые спортивные магазины Move появятся на месте Helly Hansen

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Мультибрендовые спортивные магазины Move появятся на месте ушедшего из России бренда Helly Hansen. Первыми работу в Москве начнут магазины в ТЦ "Европолис Ростокино" и "Золотой Вавилон".

Дата открытия остается неизвестной. Еще 10 магазинов планируют ввести в работу до марта 2023 года.

Какие бренды будут представлены в новом магазине? Откуда будут поставки и что с ценами? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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