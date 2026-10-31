Более 400 спортсменов из 40 стран приехали на соревнования "Москва – Вселенная каратэ"

Более 400 спортсменов из 40 стран приехали в столицу, чтобы принять участие в крупных международных соревнованиях "Москва – Вселенная каратэ". Среди них – олимпийские призеры и чемпионы мира.

Как рассказал заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, турнир проходит уже в пятый раз, и его география растет с каждым годом.

Столица традиционно является центром притяжения для лучших атлетов, организует турниры высочайшего международного уровня и создает лучшие соревновательные условия.

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