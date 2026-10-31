Турниры с участим россиян собираются бойкотировать в федерации хоккея Швеции. Ранее Германия, Чехия и Норвегия выразили разочарование принятым решением спортивного арбитражного суда.

О допуске россиян на соревнования под эгидой Международной федерации хоккея стало известно накануне. Как отметил министр спорта Михаил Дегтярев, решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Пока российские сборные допустили до пяти турниров. При этом список участников каждого соревнования на сезон уже сформирован.

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