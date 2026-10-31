Президент Польши Кароль Навроцкий покинул здание Конституционного суда. Он прибыл туда в ночь на 31 октября в связи с протестами и стычками с полицией у здания трибунала.

Люди пытались прорвать оцепление. Навроцкий был вынужден прервать полет в Африку и вернуться в Варшаву. В здание суда он вошел с трудом. Как сообщают СМИ, путь ему преграждала исполняющая обязанности судьи Анна Корвин-Пиотровская.

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