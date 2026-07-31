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31 июля, 23:15

Безопасность

В Москве выявили более 160 водителей с признаками опьянения за неделю

В Москве выявили более 160 водителей с признаками опьянения за неделю

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С начала недели сотрудники Госавтоинспекции выявили более 160 водителей с признаками опьянения. У 36 из них подтвердилось наличие алкоголя в крови, почти 120 отказались от освидетельствования. Восемь человек повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишенными прав, и теперь им грозит уголовная ответственность.

С 1 августа в Староватутинском проезде на северо-востоке Москвы закрывается движение в связи с началом ремонтных работ по расширению проезжей части. В связи с этим изменилась трасса следования электробусов № 349. Ограничения будут действовать до 20 декабря.

Продолжается строительство городского вокзала "Царицыно", который объединит одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, а также остановки наземного транспорта. Пассажиры смогут спускаться с платформы МЦД на лифте или эскалаторе в подземный вестибюль станции метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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