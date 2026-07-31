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Новости

31 июля, 10:15

Технологии

Ракова рассказала о помощи ИИ врачам в рамках проекта "Умный прием" в Москве

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ИИ-помощник ежедневно формирует около 100 тысяч кратких сводок о состоянии пациента для врачей московских поликлиник, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По проекту "Умный прием" пациент проходит онлайн-опрос, и на основании переданных данных нейросеть формирует персонализированную выжимку из медкарты. Врач получает информацию еще до начала приема, чтобы лучше к нему подготовиться и выбрать обследование и лечение.

Сервис предлагает врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза и перечень возможных исследований и консультаций. На повторном приеме он помогает постановить диагноз с учетом клинической картины, анализов и сведений из медкарты за последние два года.

С момента запуска сервис подготовил уже 30 миллионов таких сводок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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