Новости мира: миграционный кризис обострился в испанском анклаве Сеута

Миграционный кризис вновь обострился в испанском анклаве Сеута. За последнюю неделю туда из Северной Африки прибыли около 2 тысяч нелегальных мигрантов. Местные власти требуют ввести режим чрезвычайной ситуации, заявляя, что регион не справляется с таким потоком людей. При этом центральное правительство Испании считает, что оснований для введения ЧС пока нет. Власти Марокко заявляют, что за организацией нелегальной миграции стоят преступные группировки.

Россиянам в будущем могут понадобиться визы для поездок в Армению. Такой сценарий обсуждается на фоне возможного сближения Еревана с Евросоюзом. По словам депутата Европарламента Фернана Картайзера, Брюссель будет добиваться введения визового режима и других ограничительных мер в отношении России. При этом пока никаких официальных решений армянские власти не принимали, а действующий безвизовый режим между странами сохраняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.