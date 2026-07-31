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31 июля, 07:45

Политика

Новости мира: миграционный кризис обострился в испанском анклаве Сеута

Новости мира: миграционный кризис обострился в испанском анклаве Сеута

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Миграционный кризис вновь обострился в испанском анклаве Сеута. За последнюю неделю туда из Северной Африки прибыли около 2 тысяч нелегальных мигрантов. Местные власти требуют ввести режим чрезвычайной ситуации, заявляя, что регион не справляется с таким потоком людей. При этом центральное правительство Испании считает, что оснований для введения ЧС пока нет. Власти Марокко заявляют, что за организацией нелегальной миграции стоят преступные группировки.

Россиянам в будущем могут понадобиться визы для поездок в Армению. Такой сценарий обсуждается на фоне возможного сближения Еревана с Евросоюзом. По словам депутата Европарламента Фернана Картайзера, Брюссель будет добиваться введения визового режима и других ограничительных мер в отношении России. При этом пока никаких официальных решений армянские власти не принимали, а действующий безвизовый режим между странами сохраняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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