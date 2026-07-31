В АТОР дали советы россиянам, планирующим отдых в Греции

В АТОР дали советы россиянам, которые планируют отдых в Греции. Требования консульства стали жестче, а случаев отказа в выдаче виз стало больше.

Первое, о чем стоит позаботиться – страховка от невыезда с защитой от визовых рисков.

Второе – тщательный сбор документов. Одной справки об остатке на счете мало. Потребуются выписка о движении средств за последние полгода, официальный документ о зарплате и бумаги, подтверждающие владение недвижимостью.

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