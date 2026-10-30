Автоюрист призвал увеличить число мотошкол в России

В России необходимо увеличить количество мотошкол и специальных площадок для тренировок на питбайках. Об этом заявил автоюрист, эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык.

По его словам, питбайки относятся к спортивному инвентарю и должны использоваться на специальных площадках или трассах под контролем инструктора. Эксперт также считает, что для управления такой техникой необходимо водительское удостоверение категорий М или А.

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