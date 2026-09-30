Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах

Владимир Путин поздравил депутатов Государственной думы с победой на прошедших выборах. На первом пленарном заседании нижней палаты парламента девятого созыва он поставил перед депутатами задачу принять сбалансированный и реалистичный бюджет страны.

Путин отметил, что эффективность власти зависит от исполнения запросов общества. В центре внимания, по его словам, должно быть повышение уровня и качества жизни россиян, включая занятость, здравоохранение, образование, экологию и культуру.

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