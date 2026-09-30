Путин призвал профинансировать все нацпроекты и федеральные программы

Социальные обязательства государства должны быть выполнены в полном объеме, а все национальные проекты и федеральные программы профинансированы. Об этом заявил Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва.

Среди задач для депутатов президент назвал повышение благосостояния российских семей и решение демографических вопросов. Он также призвал убрать административные барьеры для бизнеса, новых идей и научного поиска и обеспечить уверенный рост экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.