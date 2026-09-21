"Единая Россия" получит минимум 347 мест в ГД, по предварительным итогам выборов

Трехдневное голосование в России завершено, но все итоги до 25 сентября носят статус предварительных. По данным обработки около 98% протоколов, "Единая Россия" может получить минимум 347 мест в Госдуме девятого созыва – это будет самая большая фракция в истории партии.

У КПРФ пока 38 мандатов, у ЛДПР – 24, у "Новых людей" – 19, а "Справедливая Россия" преодолела барьер в 5% и может получить 16 кресел.

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