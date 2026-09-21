ЦИК озвучила итоги выборов в ГД после обработки 97,64% протоколов

ЦИК озвучила итоги выборов в Госдуме после обработки 97,64% протоколов. Окончательное подведение итогов планируется 25 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Абсолютное большинство мест достается "Единой России". Потом идет КПРФ и с небольшим разрывом по количеству кресел – ЛДПР и "Новые Люди". Пятипроцентный барьер преодолела также "Справедливая Россия".

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