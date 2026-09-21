"Справедливая Россия" преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму по федеральным партийным спискам. По предварительным данным, после обработки 97,37% протоколов, партия набирает 5% голосов. "Единая Россия" получает 57,83%, КПРФ – 13,76%, ЛДПР – 9,01%, а "Новые люди" – 7,96%.

Таким образом, на данный момент "Единая Россия" получает 355 мест из 450, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, а "Новые люди" – 20. Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют во всех 16 одномандатных округах Москвы после обработки 100% протоколов. Явка на голосование по России составила 59,32%, а по Москве – 51,2%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.