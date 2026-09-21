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21 сентября, 14:15

Политика

ЛДПР набирает более 9% голосов по предварительным итогам выборов в Госдуму

ЛДПР набирает более 9% голосов по предварительным итогам выборов в Госдуму

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ЛДПР набирает более 9% голосов на выборах в Государственную думу, по предварительным данным. "Единая Россия" получает 57,79%, КПРФ занимает второе место с результатом 13,79%, а "Новые люди" набирают 7,92%.

Явка по России составила 59,32%, в Москве показатель достиг 51,2%. Самыми активными стали избиратели Центрального округа, где явка составила почти 55,5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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