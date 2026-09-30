Москвичи могут бесплатно тренироваться в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно заниматься спортом. В среду, 30 сентября, в 19:00 пройдет тренировка по танцевальному фитнесу в рамках спецпроекта "На высоте".

Горожанам также доступны другие секции. В спорткомплексе "Академический" в 12:15 пройдет тренировка по плаванию, на стадионе "Тушино" в 21:00 можно будет заняться футболом, а в водно-спортивном комплексе "Буревестник" в 17:00 состоится тренировка по рафтингу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.