Опрос показал, что 16% россиян тратят на питомцев больше денег, чем на себя

16% россиян ежемесячно тратят на домашних животных больше денег, чем на себя. Еще 28% опрошенных выделяют на животных примерно столько же, сколько на личные расходы, говорится в опросе финансового маркетплейса. У 56% респондентов собственные расходы остаются выше трат на питомцев.

Главной статьей расходов на животных стала еда. В среднем владельцы тратят на корм 6,1 тысячи рублей в месяц. На ветеринарные услуги и лекарства приходится 4,9 тысячи рублей, на обучение и коррекцию поведения – 4,8 тысячи, на уход – 2,2 тысячи, а на игрушки, аксессуары, переноски и лежанки – 1,1 тысячи рублей в месяц.

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