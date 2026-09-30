В "Мосбилете" появился раздел "Культурные маршруты" для прогулок по столице

В сервисе "Мосбилет" появился новый раздел "Культурные маршруты". Жители и гости столицы смогут узнавать об актуальных выставках Москвы и подбирать маршруты для прогулок.

В описании выставок указаны даты проведения и адреса. К маршрутам прилагаются карта, время прохождения, километраж, график работы точек и другая информация. Рубрика будет постоянно обновляться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.