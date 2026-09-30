30 сентября, 07:45Культура
В "Мосбилете" появился раздел "Культурные маршруты" для прогулок по столице
В сервисе "Мосбилет" появился новый раздел "Культурные маршруты". Жители и гости столицы смогут узнавать об актуальных выставках Москвы и подбирать маршруты для прогулок.
В описании выставок указаны даты проведения и адреса. К маршрутам прилагаются карта, время прохождения, километраж, график работы точек и другая информация. Рубрика будет постоянно обновляться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.