Собянин рассказал о развитии маршрутной сети в малых поселениях ТиНАО

До конца года в малых поселениях ТиНАО запустят новый проект по развитию маршрутной сети наземного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Первые 8 маршрутов соединят отдаленные поселения с железнодорожными станциями и крупными магистралями. Там пассажиры смогут бесплатно пересесть на другие маршруты.

Кроме того, в первом полугодии в Москве запустили 4 новых автобусных и 32 электробусных маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.