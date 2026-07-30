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30 июля, 23:30

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В центре Москвы начали благоустройство пешеходных маршрутов в Кадашевских переулках

В центре Москвы начали благоустройство пешеходных маршрутов в Кадашевских переулках

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В центре Москвы продолжается благоустройство пешеходных туристических маршрутов, в том числе в Кадашевских переулках, где меняют бордюры и плитку. До конца года в столице планируют обновить 570 улиц, 7 набережных и 11 парков, включая "Коломенское", Парк Горького и Мневниковскую пойму.

На улице Днепропетровская началось комплексное благоустройство: рабочие ремонтируют тротуары, для пешеходов организован временный путь по проезжей части с пластиковыми барьерами. Деревья и зеленые насаждения защищены деревянными коробами.

В Бабушкинском районе на улице Летчика Бабушкина жилые дома строят по новой технологии – из готовых модулей, создаваемых на заводе целиком с отделкой. Этаж одного здания установили меньше чем за месяц, рядом начали возводить второй такой же дом. Расчетный срок службы – 100 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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