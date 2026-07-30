Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 18:15

Общество

Юрист посоветовал удалить материалы в Сети, связанные с Дуровым

Юрист посоветовал удалить материалы в Сети, связанные с Дуровым

В Москве эксперты обсудили вопросы поддержки семей участников СВО

Депутат ГД Милонов заявил, что проверка данных нянь поможет снизить риски для родителей

Сухая и теплая погода установится в Москве в конце недели

"Деньги 24": россияне потратили 1 трлн рублей на секонд-хенды и ресейл

Директор парка "Земля Прайда" рассказал, как медведь Кузя перенес перелет из Красноярска

"Спецреп": бизнес на жалости

"Деньги 24": производство сыра в России превысило объем потребления

Спасенного медведя Кузю доставили в Подмосковье на лечение

МЧС предупредило о ливне, грозе и ветре со скоростью до 15 м/с в Московском регионе

Пользователям стоит обратить внимание на материалы, связанные с основателем Telegram Павлом Дуровым (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, такую информацию лучше удалить, чтобы избежать возможных юридических рисков и последствий.

Эксперт подчеркнул, что правовой статус самого мессенджера Telegram в данный момент все еще остается неопределенным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидеоЕкатерина Фоменко

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика