Юрист посоветовал удалить материалы в Сети, связанные с Дуровым

Пользователям стоит обратить внимание на материалы, связанные с основателем Telegram Павлом Дуровым (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, такую информацию лучше удалить, чтобы избежать возможных юридических рисков и последствий.

Эксперт подчеркнул, что правовой статус самого мессенджера Telegram в данный момент все еще остается неопределенным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.