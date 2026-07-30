30 июля, 18:15Общество
Юрист посоветовал удалить материалы в Сети, связанные с Дуровым
Пользователям стоит обратить внимание на материалы, связанные с основателем Telegram Павлом Дуровым (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, такую информацию лучше удалить, чтобы избежать возможных юридических рисков и последствий.
Эксперт подчеркнул, что правовой статус самого мессенджера Telegram в данный момент все еще остается неопределенным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.