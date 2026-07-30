Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В частности, в Киеве были поражены 2 предприятия по производству ударных беспилотников большой дальности.

Во Львове нанесен удар по авиационному заводу, где выпускали двигатели для крылатых ракет "Фламинго" и бортовую электронику для ракет "Нептун". Кроме того, в акватории Черного моря атакованы 3 сухогруза с военными грузами.

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