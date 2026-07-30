Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 11:45

Политика

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

США совершили серию новых ударов по территории Ирана в ночь на 30 июля

Москвичи стали дольше ждать запчасти для машин из-за рубежа

Новости мира: союзники США отказались патрулировать Ормузский пролив до прекращения огня

Российские войска взяли под контроль село Красный Кут в ДНР

Депутаты Госдумы предложили создать единую горячую линию для абитуриентов

Иран атаковал танкеры, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив

Депутаты ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родственниками

В албанском Тиране демонстранты потребовали отставки премьер-министра Эди Рамы

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали на юге Японии

Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В частности, в Киеве были поражены 2 предприятия по производству ударных беспилотников большой дальности.

Во Львове нанесен удар по авиационному заводу, где выпускали двигатели для крылатых ракет "Фламинго" и бортовую электронику для ракет "Нептун". Кроме того, в акватории Черного моря атакованы 3 сухогруза с военными грузами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика