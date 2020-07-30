Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Заработали 4 автобусных маршрута от станций Таганско-Краснопресненской линии метро до Путилкова. На маршруты вышли современные автобусы большого класса, оборудованные по высочайшим стандартам Московского транспорта. Благодаря проекту "Москва – область" теперь из Путилкова можно доехать до 4 станций метро и МЦД.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать движение на дорогах столицы безопасным и комфортным в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. За 6 месяцев всесезонной работы велопатруль ЦОДД более 14 тысячи раз помог водителям, пешеходам, велосипедистам и городу: подкачивал шины, запускал двигатели, содействовал в заполнении европротоколов и подавал заявки о неисправной транспортной инфраструктуре", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Началась поставка автобусов среднего класса "Ситимакс-9" на площадку Мосгортранса "Красноярск". В Москву пришли более 10 современных машин новой модели, которая уже трестировалась на маршрутах проекта "Москва – область".