Новости мира: в Аргентине разбился вертолет, направлявшийся на тушение лесных пожаров

В Аргентине в провинции Сан-Хуан разбился вертолет, который направлялся на тушение лесных пожаров. На борту находились 7 человек – пожарные, сотрудники экстренных служб и пилот. Все они погибли. Причины аварии устанавливают специалисты.

Франция продолжает бороться с масштабными лесными пожарами. К тушению привлекли более 1,7 тысячи военных. Спасатели работают в условиях сильного задымления: огонь уничтожает лесные массивы, специалисты проливают сухую траву. Пламя уже уничтожило десятки тысяч гектаров леса. Из опасных районов эвакуировали более 220 тысяч человек. Начались судебные разбирательства по делам, связанным с возгораниями. 11 человек предстали перед судом. Двоих обвиняют в умышленном поджоге, остальные проходят по делу о действиях, которые могли создать угрозу жизни людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.