Пик жары в Москве придется на 2 июля с температурой до 30 градусов

Пик жары в Москве придется на четверг, 2 июля, когда температура воздуха достигнет 30 градусов. Однако в пятницу, 3 июля, начнет сказываться влияние холодного атмосферного фронта с локальными дождями, температура опустится до 26 градусов.

В выходные погода станет малокомфортной: в субботу, 4 июля, подойдет активный циклон с дождями, грозами и понижением температуры до климатической нормы в 22 градуса, а в воскресенье, 5 июля, будет не выше 20 градусов с обильными осадками.

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