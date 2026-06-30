Собянин: в Северном Тушине создается первая в стране библиотека шахмат

В районе Северное Тушино открылась первая в стране специализированная "Библиотека шахмат". Об этом рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Тематически подобранный фонд насчитывает свыше 24 тысяч книг. Также открыта выставка, посвященная истории шахмат, есть робот-гроссмейстер, локация Storm Chess c виртуальными шахматами и зона виртуальной реальности. Библиотека стала новым местом общения поклонников популярной игры. Ежемесячно ее посещают около 4 тысяч человек.

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