30 июня, 14:45Мэр Москвы
Собянин: в Северном Тушине создается первая в стране библиотека шахмат
В районе Северное Тушино открылась первая в стране специализированная "Библиотека шахмат". Об этом рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Тематически подобранный фонд насчитывает свыше 24 тысяч книг. Также открыта выставка, посвященная истории шахмат, есть робот-гроссмейстер, локация Storm Chess c виртуальными шахматами и зона виртуальной реальности. Библиотека стала новым местом общения поклонников популярной игры. Ежемесячно ее посещают около 4 тысяч человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.