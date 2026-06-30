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Новости

30 июня, 11:15

Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Самолет принадлежит авиакомпании S7. Перевозчик временно отстранил экипаж от полетов, проводится проверка.

Аэропорт временно закрыт. Росавиация классифицировала произошедшее как серьезный авиаинцидент. Его расследованием займется комиссия ведомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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