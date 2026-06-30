Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА в подмосковном Егорьевске

Шестимесячный младенец погиб в результате падения БПЛА на частный дом в подмосковном Егорьевске. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. Младенца спасти не удалось, пострадавшие госпитализированы.

В Дубне обломки БПЛА повредили административное здание, а в Павлово-Посадском округе беспилотник упал на частный дом. Там обошлось без пострадавших.

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