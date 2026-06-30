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Новости

30 июня, 08:00

Общество

Психолог объяснила, почему артисты сталкиваются с биполярным расстройством

Психолог объяснила, почему артисты сталкиваются с биполярным расстройством

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Артисты и музыканты все чаще стали публично заявлять о своих психических диагнозах. В частности, речь идет о биполярном аффективном расстройстве (БАР).

Как объясняет клинический психолог, руководитель департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности МГПУ Лариса Овчаренко, специфика работы артистов напрямую влияет на их ментальное здоровье. В отдельных случаях это может способствовать развитию биполярного расстройства.

Овчаренко также отметила, что у части людей формируется представление о БАР как о модной или творческой особенности личности, однако такая романтизация опасна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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