Психолог объяснила, почему артисты сталкиваются с биполярным расстройством

Артисты и музыканты все чаще стали публично заявлять о своих психических диагнозах. В частности, речь идет о биполярном аффективном расстройстве (БАР).

Как объясняет клинический психолог, руководитель департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности МГПУ Лариса Овчаренко, специфика работы артистов напрямую влияет на их ментальное здоровье. В отдельных случаях это может способствовать развитию биполярного расстройства.

Овчаренко также отметила, что у части людей формируется представление о БАР как о модной или творческой особенности личности, однако такая романтизация опасна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.