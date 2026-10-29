Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:40

События

Москвичам рассказали об особенностях уплаты имущественных налогов

Москвичам рассказали об особенностях уплаты имущественных налогов

Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы"

Спасенный в ДНР тигренок Шерхан обрел друга в подмосковном парке

Вакцину от ВПЧ добавят в национальный календарь прививок в России

Первая гололедица ожидается в столице 3 ноября

"Спецреп": жизнь после тюрьмы

Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые выходные в мае 2027 года

Автор проекта "М.О.З.Г. 4,5" рассказал, как действовать при первых симптомах инсульта

В Москве работают 17 стационаров инсультной сети

Гуманитарную помощь для жителей Алешек готовятся отправить из Подмосковья

29 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Имущественный налог физических лиц в 2026 году. Особенности формирования налоговых уведомлений".

Как в этом году изменилось исчисление имущественных налогов и по каким ставкам будет осуществляться расчет? Что входит в список налоговых вычетов для многодетных семей и кто еще имеет право на льготы? Какие способы получения налогового уведомления доступны москвичам и куда обращаться, если уведомление не пришло? С какой суммы процентного дохода заплатят налог владельцы банковских вкладов?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:

  • заместитель руководителя УФНС России по городу Москве Татьяна Стрельцова;
  • начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по городу Москве Надежда Горбунова;
  • начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц УФНС России по городу Москве Татьяна Сидорик;
  • заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по городу Москве Ирина Биткина.

Читайте также
обществовидеопресс-конференция

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика