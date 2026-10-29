29 октября, 16:40События
Москвичам рассказали об особенностях уплаты имущественных налогов
29 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Имущественный налог физических лиц в 2026 году. Особенности формирования налоговых уведомлений".
Как в этом году изменилось исчисление имущественных налогов и по каким ставкам будет осуществляться расчет? Что входит в список налоговых вычетов для многодетных семей и кто еще имеет право на льготы? Какие способы получения налогового уведомления доступны москвичам и куда обращаться, если уведомление не пришло? С какой суммы процентного дохода заплатят налог владельцы банковских вкладов?
Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- заместитель руководителя УФНС России по городу Москве Татьяна Стрельцова;
- начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по городу Москве Надежда Горбунова;
- начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц УФНС России по городу Москве Татьяна Сидорик;
- заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по городу Москве Ирина Биткина.