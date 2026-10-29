Москвичам рассказали об особенностях уплаты имущественных налогов

29 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Имущественный налог физических лиц в 2026 году. Особенности формирования налоговых уведомлений".

Как в этом году изменилось исчисление имущественных налогов и по каким ставкам будет осуществляться расчет? Что входит в список налоговых вычетов для многодетных семей и кто еще имеет право на льготы? Какие способы получения налогового уведомления доступны москвичам и куда обращаться, если уведомление не пришло? С какой суммы процентного дохода заплатят налог владельцы банковских вкладов?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали: